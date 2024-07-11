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Все разделы «Дзена» вновь доступны пользователям после сбоя

Все разделы «Дзена» вновь доступны пользователям после сбоя

На главную страницу «Дзена» вернулись разделы с новостями. Сервис снова доступен для пользователей.Утром в четверг некоторые пользователи столкнулись с проблемой: с главной страницы «Дзена» пропали разделы, в которых отображаются подборки лучших новостей по разным тематикам.

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