Автомобиль сгорел ночью в Карелии

В Питкярантском районе пожарные пытались спасти «Форд Транзит» Сегодня в половине первого ночи на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Ряймяля горит автомобиль.
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