Появилось видео утренней погони и ДТП на Троицком мосту. Задержан 23-летний рулевой «Порше». Молодой человек из Парголово, никогда не имел водительских прав.
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Появилось видео утренней погони и ДТП на Троицком мосту. Задержан 23-летний рулевой «Порше». Молодой человек из Парголово, никогда не имел водительских прав.