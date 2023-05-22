Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту России Владимиру Путину причину отращивания бороды. Отмечается, что во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин обратил внимание, что борода у Кадырова стала длиннее.