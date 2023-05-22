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Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды

Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил президенту России Владимиру Путину причину отращивания бороды. Отмечается, что во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин обратил внимание, что борода у Кадырова стала длиннее.

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