Нетаньяху назвал убийство Насраллы условием для достижения целей Израиля

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы необходимым условием для достижения нынешних целей еврейского государства.
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