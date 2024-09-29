Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Президент ирана опять, сотрясая воздух, обещает наказать евреев. Это по счёту какая 401 угроза. Попросту слушая посто...Президент Ирана п...
  • Татьяна Гусева
    Полностью согласна с автором!Посредники, угомо...
  • Семен Демин
    Это разумно. Так всегда поступали с врагами, желая достичь победы. Из-за этого мировая война не начнется. Если бы зап...Миронов после уби...

Нетаньяху назвал убийство Насраллы условием для достижения целей Израиля

Нетаньяху назвал убийство Насраллы условием для достижения целей Израиля

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы необходимым условием для достижения нынешних целей еврейского государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Нетаньяху не понимает, что у арабского мира тоже может возникнуть необходимость его устранения для того, чтобы достичь своих целей? Зуб за зуб!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх