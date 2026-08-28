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В Москве суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Певчих и Google

В Москве суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Певчих и Google

Суд частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к журналистке Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и компании Google о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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