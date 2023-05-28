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«Из-за таких как они нам и недругов не нужно». Подоляка подверг критики зятя Шойгу и сказал, как все это печально может закончится

«Из-за таких как они нам и недругов не нужно». Подоляка подверг критики зятя Шойгу и сказал, как все это печально может закончится

824 прочитали Юрий Подоляка говорит о том, что элиты не любят слышать правду. Если мы вспомним историю Советского Союза, то очевидно, что в некотором смысле это было лучше, чем то, где мы находимся сейчас.

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