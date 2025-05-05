Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии

Глава националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии, сообщил ЦИК страны 5 мая после подсчета всех бюллетеней с участков по стране и за рубежом.
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