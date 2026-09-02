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Глава Торгово-промышленной палаты РФ назвал возможный уровень ключевой ставки

Глава Торгово-промышленной палаты РФ назвал возможный уровень ключевой ставки

Ключевая ставка ЦБ РФ в ближайшее время снизится максимум до 10-12%. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в студии «Известий» на ВЭФ-2026.

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