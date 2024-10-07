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Между «воином» и «творцом»: эксперты изучили публичные образы Путина за 25 лет

Между «воином» и «творцом»: эксперты изучили публичные образы Путина за 25 лет

Эксперты компании «Минченко консалтинг» представили доклад «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу», в котором проследили эволюцию публичного позиционирования российского лидера за последние четверть века.

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