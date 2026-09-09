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Красный Север

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Обвальщики из пяти регионов РФ посоревновались в мастерстве на Ямале

Обвальщики из пяти регионов РФ посоревновались в мастерстве на Ямале

В Тазовском прошел III Всероссийский конкурс профессионального мастерства по обвалке оленины. За звание лучшего мастера боролись 10 специалистов из пяти регионов страны, включая Ямал, сообщила пресс-служба губернатора округа.

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