Обвальщики из пяти регионов РФ посоревновались в мастерстве на Ямале

В Тазовском прошел III Всероссийский конкурс профессионального мастерства по обвалке оленины. За звание лучшего мастера боролись 10 специалистов из пяти регионов страны, включая Ямал, сообщила пресс-служба губернатора округа.
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