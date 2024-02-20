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Умершей в XVIII веке монахине диагностировали лейомиому матки

Умершей в XVIII веке монахине диагностировали лейомиому матки

Ученые из Университета Инсубрии совместно с коллегами из Италии и Швейцарии исследовали кальцинированную массу размером 4×3,4×3,9 сантиметра, обнаруженную во время раскопок монашеского захоронения в церкви Сантиссима-Аннунциата в коммуне Валенца (Пьемонт).

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