«Точно влюбятся»: Паслер рассказал, чем Свердловская область хочет удержать молодежь

Губернатор сказал, какие профессии будут востребованы на Урале и почему молодежь остается в регионе.Денис Паслер рассказал о профессиях будущего, развитии университетских кампусов и применении искусственного интеллекта в управлении Свердловской областью Свердловская область должна готовиться к изменениям на рынке труда, связанным с цифровизацией, автоматизацией и развитием искусственного интеллекта.