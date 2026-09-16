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Бизнес журнал. Урал

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«Точно влюбятся»: Паслер рассказал, чем Свердловская область хочет удержать молодежь

«Точно влюбятся»: Паслер рассказал, чем Свердловская область хочет удержать молодежь

Губернатор сказал, какие профессии будут востребованы на Урале и почему молодежь остается в регионе.Денис Паслер рассказал о профессиях будущего, развитии университетских кампусов и применении искусственного интеллекта в управлении Свердловской областью Свердловская область должна готовиться к изменениям на рынке труда, связанным с цифровизацией, автоматизацией и развитием искусственного интеллекта.

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