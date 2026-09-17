Песков: "адские санкции" США лишь усложнят урегулирование на Украине

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Адские санкции" против нефтегазового экспорта России, которые утвердила накануне Палата представителей Конгресса США, в случае введения в действие лишь усложнят поиск мирного урегулирования на Украине.
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