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Сергей Аксёнов: Сегодня день рождения отмечает губернатор города-героя Севастополя Михаил Владимирович Развожаев

Сергей Аксёнов: Сегодня день рождения отмечает губернатор города-героя Севастополя Михаил Владимирович Развожаев

Сегодня день рождения отмечает губернатор города-героя Севастополя Михаил Владимирович Развожаев. Опытный и талантливый руководитель, Михаил Владимирович пользуется заслуженным уважением и доверием севастопольцев.

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