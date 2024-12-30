Сергей Аксёнов: Сегодня день рождения отмечает губернатор города-героя Севастополя Михаил Владимирович Развожаев

Сегодня день рождения отмечает губернатор города-героя Севастополя Михаил Владимирович Развожаев. Опытный и талантливый руководитель, Михаил Владимирович пользуется заслуженным уважением и доверием севастопольцев.
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