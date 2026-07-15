США и Иран обменялись серией ночных ударов

В ночь с 14 на 15 июня США и Иран обменялись серией ударов. Массированная атака США по Ирану Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) провело массированную атаку по военным объектам на территории исламского государства.
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