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Пятый канал

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США и Иран обменялись серией ночных ударов

США и Иран обменялись серией ночных ударов

В ночь с 14 на 15 июня США и Иран обменялись серией ударов.  Массированная атака США по Ирану Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) провело массированную атаку по военным объектам на территории исламского государства.

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