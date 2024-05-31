📲 Сегодня глава администрации Советского района Виктория Грицай ответит на вопросы жителей в ПРЯМОМ ЭФИРЕ 💬 Пишите свои вопросы нам в ВК под записью: https://vk.
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📲 Сегодня глава администрации Советского района Виктория Грицай ответит на вопросы жителей в ПРЯМОМ ЭФИРЕ 💬 Пишите свои вопросы нам в ВК под записью: https://vk.