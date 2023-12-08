Глава брокера ВТБ Андрей Яцков: «Мы считаем, что действовали правильно»

О том, как с 2022 года изменился брокерский бизнес и сами клиенты, а также какие планы у брокера ВТБ на ближайшие годы и как он будет их реализовывать в режиме санкций, в интервью Frank Media рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков накануне форума «Россия Зовет».