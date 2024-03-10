Жители Ингушетии встретили тематический поезд «Сила в правде» Минобороны России

Начало выставки ознаменовалось торжественным митингом, во время которого начальник поезда вручил городу боевое знамя 773 артиллерийского полка 317 стрелковой дивизии, который начинал свой путь в Великой Отечественной войне с территории Ингушетии.
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