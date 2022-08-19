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Жена Пьера Нарцисса и друг резко ответили его любовнице: «Вы всего лишь присоска»

Жена Пьера Нарцисса и друг резко ответили его любовнице: «Вы всего лишь присоска»

Валерия Калачева шокирована словами Ксении Грин.Валерия Калачева шокирована словами Ксении Грин.Недавно так называемая любовница Пьера Нарцисса — Ксения Грин вдруг заявила, что слухи о внебрачном ребенке покойного артиста распускают его бывшие.

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