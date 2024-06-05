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Майнинг на пороге легализации: новый этап в экономике России

Майнинг на пороге легализации: новый этап в экономике России

Майнинг на пороге легализации: новый этап в экономике России Ольга ВайленкоМинистерство финансов России поддерживает инициативу официального признания майнинга и присвоения ему кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

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