Майнинг на пороге легализации: новый этап в экономике России Ольга ВайленкоМинистерство финансов России поддерживает инициативу официального признания майнинга и присвоения ему кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
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