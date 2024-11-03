Гений про злодейства А почему все так иронично отнеслись к словам полковника армии США в отставке Карла Нелла, который поделился информацией о существовании внеземного разума и его взаимодействии с человечеством вообще и с этим самым полковником - в частности? Я вот уверена, что внеземной разум и советует всем этим полковникам и генералам делать то, чем они занимаются.
Внеземной разум на службе Белого дома
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А может полковникам в США, уже пора бы прекратить курить марихуану на рабочем месте, а то ещё и не такое им привидиться, а если откажутся от дури и продолжат пить виски не закусывая то и до общения с чертями не далеко. Для нас это пройденный этап, нас этим трудно удивить!
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1 час.
тимур чагалидзе
От мариванны, такое не мерещится. Это, если только,от грибов...
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33 мин.
тимур чагалидзе
Да, не зря Задорнов про пендосов говорил... Эти олени думают, что все население Земли верит в их супер засекреченную программу "ангар 18")))
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30 мин.
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