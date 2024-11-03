Внеземной разум на службе Белого дома

ИМ

Ильдус Мамлеев

А может полковникам в США, уже пора бы прекратить курить марихуану на рабочем месте, а то ещё и не такое им привидиться, а если откажутся от дури и продолжат пить виски не закусывая то и до общения с чертями не далеко. Для нас это пройденный этап, нас этим трудно удивить!