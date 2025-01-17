Что такое мультианализатор элегаза и как он работает?

Мультианализатор элегаза — это специализированное устройство, предназначенное для контроля и анализа состояния элегаза (шестифтористой серы, SF₆), который широко используется в электроэнергетике в качестве изоляционного и дугогасящего газа в высоковольтном оборудовании, таком как выключатели, трансформаторы и распределительные устройства.
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