"Все виноваты, кроме я"

Женщина на автомобиле "Рено" въехала в автобус и решила в этом обвинить другого водителя. Водителя "Митсубиси" вызывали в ГИБДД, опросили, но после просмотра видео все вопросы отпали.
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