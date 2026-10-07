Захарова пошутила о круглосуточных эфирах уехавших из РФ иноагентов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что иноагенты вскоре могут начать вести круглосуточные эфиры на изнеможение с призовым фондом для единственного зрителя.
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