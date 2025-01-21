Потребление морепродуктов после ЧП нужно ограничить минимум на три года

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Употребление морепродуктов после разлива нефтепродуктов в Черном море следует ограничить как минимум на три года, высокое содержание накопленных в них вредных веществ должно тщательно отслеживаться учеными.
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