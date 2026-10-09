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Пост благодарности

Пост благодарности. Яркие костюмы и новые номера благодаря И .П. Болгаровы. Мы хотим выразить огромную благодарность и искреннюю признательность индивидуальному предпринимателю, Татьяне Юрьевне Болгаровой за неравнодушие и спонсорскую поддержку! Благодаря предоставленными профессиональными костюмами и обувью, танцевальные номера образцового художественного ансамбля танца " Иллюзия" станут ещё ярче, качественнее и, безусловно, ещё более вдохновляющими в хореографическом творчестве.

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