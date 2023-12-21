ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯМИГРАНТЫ СПЕЛИСЬ С ЧИНОВНИКАМИ: СНЕГ УБИРАЮТ "МЁРТВЫЕ ДУШИ" ЗА МИЛЛИОНЫ, А ЛЮДИ ГИБНУТ Обильный декабрьский снегопад обнажил в стране старую проблему: уборка снега и наледи – огромная чёрная дыра, из которой выкачивают миллионы рублей коррупционеры разного толка.