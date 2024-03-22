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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские, общественники и студенты присоединились к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Тюменской области в целях пресечения фактов незаконного оборота наркотических средств и профилактики данного деяния проходит общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

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