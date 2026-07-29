Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские штурмовики достигли окраины Алексеево-Дружковки

Российские штурмовики достигли окраины Алексеево-Дружковки

Минобороны России опубликовало видео с российскими штурмовиками, действующими у стелы, находящейся на въезде в населенный пункт Алексеево-Дружковка в Краматорском районе на территории Донецкой Народной Республики.

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