Российские штурмовики достигли окраины Алексеево-Дружковки

Минобороны России опубликовало видео с российскими штурмовиками, действующими у стелы, находящейся на въезде в населенный пункт Алексеево-Дружковка в Краматорском районе на территории Донецкой Народной Республики.
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