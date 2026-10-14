Более 863 тысяч человек установили самозапрет на кредиты в Татарстане. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал начальник отдела информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ленар Бадыков.