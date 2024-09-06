АЦБК увеличил финансирование детских спортивных секций на базе спорткомбината «Двина»

В преддверии нового учебного года АО «Архангельский ЦБК» помогает детскому спорту. Комбинат увеличил финансирование детских спортивных секций на базе спорткомбината «Двина» физкультурно-оздоровительного комплекса АО «Быт».
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