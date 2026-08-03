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«Это исключено»: Пашинян уже не сможет удовлетворить Трампа и Алиева

«Это исключено»: Пашинян уже не сможет удовлетворить Трампа и Алиева

Переутвержденный на должности премьер-министра Армении Никол Пашинян не сможет выполнить обещания, которые он дал США и Азербайджану, то есть вычеркнуть Арцах (Нагорный Карабах) из армянской конституции и передать дорогу на Нахичевань американцам для организации «трипа» или «коридора Трампа».

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