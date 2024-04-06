Тамбовчанин ограбил цветочный магазин

Тамбовским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя района. Судом установлено, что ночью с 26 на 27 мая прошлого года подсудимый, находясь в помещении цветочного магазина в присутствии продавца, путем свободного доступа открыто похитил из сейфа 520 тысяч рублей, принадлежащие владельцу данного магазина.