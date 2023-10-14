И честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи град и лю́ди от враго́в на́ших....

С праздником, православные!Защита нам сегодня необходима, так что:Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуемосеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу,уми́льно глаго́лем:покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,и изба́ви нас от вся́каго зла,моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,спасти́ ду́ши на́ша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии