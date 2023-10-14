Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи град и лю́ди от враго́в на́ших....

И честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи град и лю́ди от враго́в на́ших....

С  праздником,   православные!Защита  нам  сегодня  необходима,  так  что:Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуемосеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу,уми́льно глаго́лем:покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,и изба́ви нас от вся́каго зла,моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,спасти́ ду́ши на́ша.

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