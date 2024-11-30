Прогноз погоды в Крыму на 30 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 30 ноябряВ Симферополе +8 и пасмурноВ Севастополе +12 и пасмурноВ Евпатории +8 и пасмурноВ Черноморском +8 и облачно с прояснениямВ Джанкое +6 и облачно с прояснениямВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +9 и небольшой дождьВ Керчи +4 и облачно с прояснениямВ.