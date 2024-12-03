Депутат Ивлев заявил, что Россия не примет договорняк НАТО по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет "договорняк" стран НАТО по условиям прекращения украинского конфликта.
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