Аутизм и старение: исследование Калифорнийского университета опровергает мифы

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), показало, что пространственная рабочая память пожилых людей с аутистическими чертами не меняется с возрастом.
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