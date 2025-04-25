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Аутизм и старение: исследование Калифорнийского университета опровергает мифы

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), показало, что пространственная рабочая память пожилых людей с аутистическими чертами не меняется с возрастом.

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