Ямское поле

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Нашли «потеряшку»: столичные спасатели провели тренировку по поиску людей в лесу

В деревне Зыбино Троицкого административного округа прошла тренировка по поиску людей в лесу с участием всех подведомственных организаций Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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