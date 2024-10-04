Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий

В 2022 году в качестве площадки для реализации программы министерства обороны США «Инициатива содействия безопасности Украины» была сформирована Группа содействия безопасности в Украине (SAGU), базирующаяся на американской базе в Висбадене (ФРГ).
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