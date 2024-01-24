Реальные трудности: почему ВСУ не могут вернуть подбитых «Леопардов» в строй?

По информации военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными трудностями в использовании западных танков на поле боя, включая немецкие "Леопарды", из-за отсутствия запчастей для их ремонта.
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