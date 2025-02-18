Минстрой хочет провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Минстрой России планирует провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, автоматизированной системы «Правосудие» и портала госуслуг, а затем распространить его на всю страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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