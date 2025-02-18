Минстрой хочет провести эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Политика как она есть

Минстрой России планирует провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за коммунальные услуги с помощью государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, автоматизированной системы «Правосудие» и портала госуслуг, а затем распространить его на всю страну.