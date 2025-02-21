Лидер «Ногу свело!» Покровский заявил, что россиян бесполезно просвящать Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что общение с животными более эффективно, чем с россиянами, поддерживающими специальную военную операцию (СВО).