Лидер «Ногу свело!» Покровский заявил, что россиян бесполезно просвящать Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что общение с животными более эффективно, чем с россиянами, поддерживающими специальную военную операцию (СВО).
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