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Reuters: в Непале прорвало берега у появившегося после оползня озера

Reuters: в Непале прорвало берега у появившегося после оползня озера

Озеро, образовавшееся после оползня на границе Непала и Китая, начало выходить из берегов, что привело к приостановке спасательных работ, сообщает Reuters.

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