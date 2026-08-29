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«Реал» огласил заявку на матч с «Малагой»

«Реал» огласил заявку на матч с «Малагой»

Мадридский «Реал» представил заявку команды на матч 3-го тура Ла Лиги против «Малаги», который пройдет 30 августа.

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