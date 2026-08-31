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Царьград

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Росатом отчитался о прибыли в 68,9 млрд руб. за полугодие 2026

Росатом отчитался о прибыли в 68,9 млрд руб. за полугодие 2026

АО "Атомэнергопром", управляющее гражданскими активами Росатома, отчиталось о чистой прибыли в 68,9 млрд рублей за первое полугодие 2026 года.

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