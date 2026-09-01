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Русская Семёрка

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Зачем на советских танках Т-34 специально делали «гремящие» гусеницы

Лязг «тридцатьчетвёрки» немецкие пехотинцы узнавали безошибочно — и, по свидетельствам ветеранов вермахта, звук этот действовал на нервы задолго до того, как танк появлялся в поле зрения.

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