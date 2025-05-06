ФСБ задержала студента за передачу ГУР данных о критической транспортной инфраструктуре

В Приморском крае сотрудники УФСБ по региону задержали студента за передачу представителю Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данных о критической транспортной инфраструктуре региона.
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