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ФСБ задержала студента за передачу ГУР данных о критической транспортной инфраструктуре

ФСБ задержала студента за передачу ГУР данных о критической транспортной инфраструктуре

В Приморском крае сотрудники УФСБ по региону задержали студента за передачу представителю Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данных о критической транспортной инфраструктуре региона.

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