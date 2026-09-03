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Татар-информ

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Водитель мопеда из РТ пойдет под суд после гибели его 17-летней подруги в ДТП

Водитель мопеда из РТ пойдет под суд после гибели его 17-летней подруги в ДТП

Водитель мопеда из РТ пойдет под суд после гибели его 17-летней подруги в ДТП. Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП.

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