📷❗️Партия роботизированных комплексов "Депеша" поставлена в строевые части Партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси поставили Минобороны РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Партия роботизированных комплексов "Депеша" поставлена в строевые части Партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси поставили Минобороны РФ.